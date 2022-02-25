Лыжи. Кубок мира. Непряева, Ступак, Сорина, Сундлинг, Далквист, Диггинс, Лампич выступят в коньковом спринте

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26 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти женщины пробегут коньковый спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 13:00 по московскому времени, начало финала – 15:30, прямая трансляция – «Матч ТВ» (квалификация и финалы), Eurosport (только финалы).

Старт-лист

2. Анастасия Рыгалина (Россия)

5. Джулия Керн (США)

7. Юнна Сундлинг (Швеция)

9. Йоханна Хагстрем (Швеция)

11. Майя Далквист (Швеция)

13. Джесси Диггинс (США)

15. Надин Фандрих (Швейцария)

17. Матильде Мирвол (Норвегия)

19. Грета Лоран (Италия)

21. Рози Бреннан (США)

23. Наталья Непряева (Россия)

25. Анна Дювик (Швеция)

27. Эмма Рибом (Швеция)

29. Лотта Венг (Норвегия)

31. Анамария Лампич (Словения)

32. Екатерина Смирнова (Россия)

33. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

35. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

37. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

39. Криста Пярмякоски (Финляндия)

41. Юлия Ступак (Россия)

42. Ольга Кучерук (Россия)

43. Катержина Янатова (Чехия)

45. Ане Стенсет (Норвегия)

49. Татьяна Сорина (Россия)

51. Моа Лундгрен (Швеция)

54. Христина Мацокина (Россия)

55. Виктория Карл (Германия)

56. Катарина Хенниг (Германия)

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