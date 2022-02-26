Шченсны об отказе Польши играть с Россией: «Россию отстранят от ЧМ, надеюсь. Посмотрим, хватит ли смелости у ФИФА»

надеется на отстранение сборной России от .

Вратарь высказался после того, как команда Польши заявила об отказе от участия в стыковой игре с россиянами.

«Я уже решил, что не буду играть с Россией, и рад, что товарищи по команде сделали такой же выбор. Если нам засчитают техническое поражение, то мы встретим это решение с высоко поднятыми головами, понимая, что поступили правильно.

Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у смелости на это», – сказал голкипер.

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