Юрий Каминский: «Я ошарашен и удивлен решению IBU. Теперь будем участвовать во всероссийских соревнованиях»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) о нейтральном статусе для российских спортсменов.

В связи с событиями на Украине IBU постановил, что на следующих этапах Кубка мира россияне не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. Союз биатлонистов России (СБР) в ответ объявил, что команда пропустит оставшиеся соревнования сезона.

«Честно сказать, я ошарашен и удивлен решению IBU. Это, конечно, обидно. Мы все-таки планировали побороться в командном зачете, и спортсменам в личных гонках было важно хорошо выступить. Все готовились, теперь будем участвовать во всероссийских соревнованиях», – сказал Каминский.