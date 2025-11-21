Защитник «Юве» Ругани выбыл на 3 недели из-за проблем с камбаловидной мышцей

Даниэле Ругани выбыл на 3 недели из-за травмы.

Защитник «Ювентуса » Даниэле Ругани пропустит не менее трех недель из-за частичного разрыва камбаловидной мышцы правой ноги.

31-летний игрок получил повреждение во вторник во время тренировки.

Вместе с тем в общую группу туринского клуба вернулись защитники Хуан Кабаль и Ллойд Келли .