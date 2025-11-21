Защитник «Юве» Ругани выбыл на 3 недели из-за проблем с камбаловидной мышцей
Даниэле Ругани выбыл на 3 недели из-за травмы.
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани пропустит не менее трех недель из-за частичного разрыва камбаловидной мышцы правой ноги.
31-летний игрок получил повреждение во вторник во время тренировки.
Вместе с тем в общую группу туринского клуба вернулись защитники Хуан Кабаль и Ллойд Келли.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23227 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости