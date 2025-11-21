Мойзес и Алвес могут сыграть со «Спартаком». Футболисты ЦСКА были травмированы с октября

Игроки ЦСКА Мойзес и Алвес могут принять участие в матче со «Спартаком».

Врач ЦСКА допустил, что восстановившиеся от травм Мойзес и Матеус Алвес примут участие в субботнем матче РПЛ со «Спартаком ».

Защитник Мойзес последний раз выходил на поле 25 октября, хавбек Алвес – 5 октября.

«В дерби примут участие все футболисты, которые имеют хоть минимальный шанс на попадание в заявку, а кто уже сыграет, а кто нет — решит тренер.

Мойзес и Алвес готовятся в общей группе», — сказал Эдуард Безуглов .