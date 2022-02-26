«Мы не желаем вашего участия». Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия россиян в соревнованиях на территории страны

Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны.
«Сегодня Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии обсудило ситуацию с Россией и Украиной и то, как это влияет на предстоящие этапы Кубка мира и чемпионаты мира в Норвегии.
Послание Федерации лыжных видов спорта Норвегии России и российским спортсменам очень четкое: мы не желаем вашего участия», – говорится в пресс-релизе организации.
В ближайшие несколько недель Норвегия примет этапы Кубка мира по горнолыжному спорту, двоеборью и прыжкам с трамплина.
В марте пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене, а также марафон в Холменколлене.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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