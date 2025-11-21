Дегтев готов пробиться в топ-3 вратарей сборной: «Надо проводить хорошие матчи за «Сочи» и молодежку. Тренеры наблюдают за всеми»

Александр Дегтев: готов пробиться в топ-3 голкиперов сборной России.

Александр Дегтев оценил свои шансы на вызов в сборную России.

— Когда смотрите на тех вратарей, кого помимо Сафонова и Агкацева вызывают в первую сборную, чувствуете, что можете пробиться в топ-3 голкиперов национальной команды?

— Конечно. Просто надо показывать себя на поле — проводить хорошие матчи за молодежную сборную и в РПЛ за «Сочи». Проявлять свои лучшие качества. Уверен, тренеры национальной сборной наблюдают за всеми вратарями, играющими в РПЛ. Так что тут все только от меня зависит.

— Можно сказать, что атаки низом в «Сочи» позволяют подготовиться к требованиям национальной сборной, где Карпин очень ценит вратарей, умеющих играть ногами?

— Меня этому учили еще в академии «Зенита», где с вратарями работал в том числе Александр Владиславович Владимиров, сейчас также входящий в тренерский штаб молодежной сборной России. Он меня вырастил. И мы очень много уделяли внимания этому компоненту. Бывало, по вечерам отдельно от тренировок выходили на поле и все это отрабатывали.

Сейчас это уже азы, которые должен знать каждый вратарь. Поэтому и в молодежной сборной у Ивана Евгеньевича Шабарова, и в «Сочи», как при Морено, так и при Осинькине, это уже привычное дело, – сказал вратарь молодежной сборной России и «Сочи».