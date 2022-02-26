Языджи ударом со штрафного забил в первом матче за ЦСКА – «Спартаку»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Кристофер Мартинс Перейра Юсуф Языджи Футбол

Полузащитник Юсуф Языджи забил первый гол после перехода в ЦСКА – «Спартаку».

На 48-й минуте матча 19-го тура РПЛ хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра сбил Языджи недалеко от собственной штрафной. Турецкий новичок армейцев сам исполнил удар и попал точно в ворота соперника.

25-летний футболист перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА – 0:1. Языджи забил. Текстовый онлайн есть

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