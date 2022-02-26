Языджи ударом со штрафного забил в первом матче за ЦСКА – «Спартаку»

Полузащитник Юсуф Языджи забил первый гол после перехода в ЦСКА – «Спартаку».

На 48-й минуте матча 19-го тура хавбек сбил Языджи недалеко от собственной штрафной. Турецкий новичок армейцев сам исполнил удар и попал точно в ворота соперника.

25-летний футболист перешел в из «Лилля» на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА – 0:1. Языджи забил. Текстовый онлайн есть