Все игроки сборной Польши заявили об отказе от матча с Россией. Команда готова к техническому поражению

Игроки сборной Польши отказываются от матча с Россией в стыках .

«Мы, игроки сборной Польши, совместно с Польским футбольным союзом решили, что мы не намерены играть в стыковом матче с Россией.

Это непростое решение, но в жизни есть вещи поважнее футбола.

Наши мысли с народом Украины и нашим другом из сборной , который все еще находится в со своей семьей», – говорится в заявлении игроков сборной Польши, которое опубликовал защитник .

Заявление игроков прокомментировал пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски.

«Говорит ли заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», – сказал Квятковски «Спорт-Экспрессу».

Сегодня глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная отказывается от проведения матча с Россией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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