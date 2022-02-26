НОК Норвегии призвал отстранить Россию и Беларусь от международных соревнований

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии призвал отстранить Россию и Беларусь от всех соревнований на фоне текущей ситуации с Украиной.

«НОК Норвегии считает, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях за пределами России и Беларуси, а российские и белорусские спортивные руководители также должны быть отстранены с их международных постов.

Через свои 55 отдельных федераций НОК Норвегии хочет призвать международные федерации последовать этому примеру. НОК Норвегии также хочет призвать такие международные спортивные организации как Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) поддержать эту точку зрения», – говорится в постановлении правления НОК Норвегии.

В документе подчеркивается, что «норвежский спорт впредь будет активно поддерживать все международные координированные санкции против российского и белорусского спорта».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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