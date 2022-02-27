У Месси 10+ голевых пасов в чемпионате в 12 из 13 последних сезонов. Лишь в прошлом было 9

Лионель Месси отдал 10 голевых пасов в текущем розыгрыше чемпионата Франции.
Нападающий «ПСЖ» отметился двумя результативными передачами форварду Килиану Мбаппе в игре 26-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1, второй тайм).
Аргентинец добирался до 10 ассистов в матчах чемпионата в 12 из 13 последних сезонов. Лишь в прошлом, выступая за «Барселону», он ограничился 9 голевыми пасами.
Подробно со статистикой 34-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 3:1. У Мбаппе дубль. Онлайн-трансляция. Месси, Неймар играют