У Месси 10+ голевых пасов в чемпионате в 12 из 13 последних сезонов. Лишь в прошлом было 9

Теги ПСЖ Сент-Этьен Лионель Месси лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси отдал 10 голевых пасов в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Нападающий «ПСЖ» отметился двумя результативными передачами форварду Килиану Мбаппе в игре 26-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1, второй тайм).

Аргентинец добирался до 10 ассистов в матчах чемпионата в 12 из 13 последних сезонов. Лишь в прошлом, выступая за «Барселону», он ограничился 9 голевыми пасами.

Подробно со статистикой 34-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 3:1. У Мбаппе дубль. Онлайн-трансляция. Месси, Неймар играют

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные