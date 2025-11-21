Мостовой о том, что Карасев – судья матча «Спартак» – ЦСКА: «Среди худших по оценкам в сезоне, но какая разница? Он что, болельщик ЦСКА или «Спартака»?»

Мостовой о Карасеве на дерби: он среди худших по оценкам.

Александр Мостовой оценил назначение Сергея Карасева арбитром матча РПЛ «Спартак » – ЦСКА , который пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене».

«Разные «эксперты» любят об этом говорить. Про судейство я все время говорил и буду повторять одно. Знаю, многим это не нравится, особенно тем, кто ни хрена не разбирается, как я говорил (смеется).

Про Карасева: он входит в число худших судей по оценкам в этом сезоне. Но какая разница? Он что, болельщик ЦСКА или «Спартака»? Нет.

Человеческий фактор всегда будет играть решающую роль: где-то судья ошибется, а где-то нет. Все как всегда», – сказал бывший футболист сборной России.