  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о том, что Карасев – судья матча «Спартак» – ЦСКА: «Среди худших по оценкам в сезоне, но какая разница? Он что, болельщик ЦСКА или «Спартака»?»
59

Мостовой о том, что Карасев – судья матча «Спартак» – ЦСКА: «Среди худших по оценкам в сезоне, но какая разница? Он что, болельщик ЦСКА или «Спартака»?»

Мостовой о Карасеве на дерби: он среди худших по оценкам.

Александр Мостовой оценил назначение Сергея Карасева арбитром матча РПЛ «Спартак» – ЦСКА, который пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене».

«Разные «эксперты» любят об этом говорить. Про судейство я все время говорил и буду повторять одно. Знаю, многим это не нравится, особенно тем, кто ни хрена не разбирается, как я говорил (смеется). 

Про Карасева: он входит в число худших судей по оценкам в этом сезоне. Но какая разница? Он что, болельщик ЦСКА или «Спартака»? Нет.

Человеческий фактор всегда будет играть решающую роль: где-то судья ошибется, а где-то нет. Все как всегда», – сказал бывший футболист сборной России.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5256 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoСергей Карасев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
logoсудьи
logoАлександр Мостовой
logoСоветский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
20 ноября, 21:43
Карасев назначен главным судьей матча «Спартака» и ЦСКА, Левников и Казарцев – на ВАР
20 ноября, 09:12
Карасев обслужит игру «Крылья» – «Зенит», Чистяков назначен на матч «Спартака» и «Ахмата», Сухой будет судить встречу «Балтика» – «Краснодар»
7 ноября, 10:17
Главные новости
Не знаете, чем заняться перед дерби «Спартак» – ЦСКА? Заходите в телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’!
5 минут назадВакансия
Бартон о словах Райта о «неготовности Англии к чернокожей звезде»: «Великобритания настолько «расистская», что Иан стал национальной звездой, мультимиллионером»
7 минут назад
Быстров об отставке Станковича: «Давно топил за это. Если ты поплыл, результата не будет. Старожилы кричат, что надо время. Сколько? Три года это безобразие наблюдать?»
9 минут назад
Буффон о сборной Италии: «Гаттузо – правильный тренер и лучший выбор. Нынешние игроки чувствуют себя неполноценными из-за глупых сравнений с прошлыми»
25 минут назад
Чемпионат Испании. «Барса» примет «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Эльче» в воскресенье
34 минуты назадLive
«Балтика» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й в таблице, дальше – игра со «Спартаком»
36 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Оренбург» и «Балтика» не забили, «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
36 минут назад
«Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби. Акинфеев, Максименко, Кисляк, Зобнин, Мойзес, Денисов – в основе, Бонгонда и Гарсия – вне заявки красно-белых
44 минуты назадФото
«Спартак» – ЦСКА. Угальде, Акинфеев, Зобнин, Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
50 минут назад
Слуцкий про второе место в Суперлиге Китая: «Жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Единственная цель в следующем году – чемпионство»
58 минут назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд – «Штутгарт». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
1 минуту назад
«Вольфсбург» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
1 минуту назад
«Бавария» – «Фрайбург». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 05:00
Тренер «Спартака» Романов перед ЦСКА: «Ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное – сплотить коллектив»
21 минуту назад
«Бернли» – «Челси». 0:1 – Нету открыл счет. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах
36 минут назад
«Сити» интересуется 19-летним Ридом из «Фейеноорда». «Бавария» ранее начала переговоры о трансфере защитника
сегодня, 12:34
Глава Федерации футбола Кюрасао о товарищеском матче против России: «Не считаю это хорошей идеей в текущих обстоятельствах. Кюрасао – часть Королевства Нидерландов»
сегодня, 12:31
Первая лига. «Урал» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Уфой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Массимилиано Аллегри: «Интер» – сильная команда, фаворит на скудетто, но дерби – это отдельный матч. «Милану» нужно не бояться играть, быть более сосредоточенными»
сегодня, 12:16