Сандро Шварц: «Я буду в «Динамо». Я не тот, кто возьмет билет, прыгнет в самолет и улетит»

не покинет пост главного тренера на фоне событий в Украине.

«Надо сказать о той персональной ответственности, в данном случае – о моей ответственности, которую я несу перед своей семьей, перед всеми родственниками, которые у меня в Германии, перед всеми друзьями, которые у меня есть.

На протяжении тех 14 месяцев, что я нахожусь в клубе, я могу сказать, что все те, кто связан с клубом, проявляют абсолютно профессиональное отношение, и взаимодействие с ними доставляет мне удовольствие. Мне комфортно работать.

И в данном случае, наверное, самым главным приоритетом является безопасность людей, того места, где они находятся. Также стоит отметить, что я полностью пропитался идеей клуба, всеми теми людьми, которые меня окружают: персоналом, игроками, тренерами.

Я не тот человек, который возьмет билет, прыгнет в самолет и улетит. Это не про меня. Поэтому я чувствую ответственность и буду в клубе», – заявил Шварц.

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