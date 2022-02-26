Клэбо о призыве лыжной федерации Норвегии отстранить россиян: «В каком-то смысле я поддерживаю это, потому что происходящее заслуживает решительного осуждения»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал призыв Федерации лыжных видов спорта Норвегии отстранить россиян от соревнований на фоне ситуации с Украиной.

«Как спортсмену мне хочется, чтобы все сильнейшие выходили на старт. Но нужно сказать, что в каком-то смысле я поддерживаю решение норвежской федерации, потому что происходящее заслуживает решительного осуждения.

Я рад, что федерация заняла определенную позицию, и эту позицию я поддерживаю», – сказал Клэбо.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) уже заявила, что российские спортсмены будут соревноваться на Кубке мира в нейтральном статусе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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