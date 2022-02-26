Алексей Березуцкий: «Я не разбираюсь в политике, но ни в одной войне нет победителей, есть только проигравшие»

высказался о ситуации на Украине.

– Все думают не о футболе. Насколько сложно психологически? Ваш брат высказал позицию гражданскую [«Нет войне»], хотелось бы вашу точку зрения узнать по поводу ситуации на Украине.

– Я совершенно не разбираюсь в политике. Не разбираюсь в войнах.

Но одно знаю точно: ни в одной войне нет победителей, есть только проигравшие. Поэтому я и люблю спорт, – передает слова главного тренера ЦСКА корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

сегодня обыграл красно-белых в московском дерби (2:0) в рамках 19-го тура .

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.