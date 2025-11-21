Радимов о «Динамо»: «Если Гусев все кардинально изменит, то он, получается, был не согласен с тем, что делал Карпин»

Владислав Радимов: если Гусев все изменит в «Динамо», то покажет несогласие с Карпиным.

Владислав Радимов высказался о назначении Ролана Гусева и.о. тренером «Динамо » после отставки Валерия Карпина .

«Гусев был в тренерском штабе Карпина, насколько я понимаю, первым помощником, он и Паршивлюк. Если Гусев сейчас все кардинально изменит, то тогда он получается был не согласен с тем, что делал Карпин.

А если ты будешь продолжать, как Валерий Георгиевич, играть в постоянный прессинг и где‑то будет не хватать в обороне, то можно не добиться результата и не остаться на должности», — сказал бывший футболист «Зенита».