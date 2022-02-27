Лионель Месси отдал 9-ю и 10-ю голевые передачи за «ПСЖ» в чемпионате Франции.
На 42-й минуте форвард сделал разрезающую передачу на ход нападающему Килиану Мбаппе, который в касание переправил мяч в сетку ворот «Сент-Этьена» в матче 26-го тура Лиги 1.
На 47-й минуте Месси еще раз ассистировал Мбаппе.
Аргентинец отметился ассистами во всех пяти матчах чемпионата в 2022 году. Всего на его счету 10 результативных передач в Лиге 1.
Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 3:1. Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция. Месси, Неймар и Мбаппе играют