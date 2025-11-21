Дзюба может сыграть с «Сочи»: «Ближе к матчу штаб «Акрона» решит, в какой степени сможет рассчитывать на него»

Артем Дзюба может сыграть в матче с «Сочи».

Пресс‑служба «Акрона» допустила, что Артем Дзюба сыграет в сегодняшнем матче РПЛ с «Сочи».

Ранее нападающий пропустил игры с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (2:1) из-за травмы.

«Дзюба получил мышечное повреждение на игре в Саранске из‑за особенностей покрытия. Сейчас форвард работает с командой.

Ближе к матчу тренерский штаб решит, в какой степени сможет рассчитывать как на него, так и на любого другого игрока команды», — сообщили в пресс‑службе тольяттинского клуба.