Дзюба может сыграть с «Сочи»: «Ближе к матчу штаб «Акрона» решит, в какой степени сможет рассчитывать на него»
Артем Дзюба может сыграть в матче с «Сочи».
Пресс‑служба «Акрона» допустила, что Артем Дзюба сыграет в сегодняшнем матче РПЛ с «Сочи».
Ранее нападающий пропустил игры с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (2:1) из-за травмы.
«Дзюба получил мышечное повреждение на игре в Саранске из‑за особенностей покрытия. Сейчас форвард работает с командой.
Ближе к матчу тренерский штаб решит, в какой степени сможет рассчитывать как на него, так и на любого другого игрока команды», — сообщили в пресс‑службе тольяттинского клуба.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
