НБА. «Кливленд» выиграл у «Нью-Йорка», 27+14 от Пола помогли «Финиксу» победить «Юту» и другие результаты

В понедельник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоялись четыре матча.
Дабл-даблы Кевина Лава и Эвана Мобли помогли «Кливленду» обыграть «Нью-Йорк».
Лидер чемпионата «Финикс» взял верх над «Ютой». В активе Криса Пола 27 очков, 9 подборов и 14 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Мобли (15 + 12 подборов), Окоро (14), Гарлэнд (13 + 12 передач + 6 потерь), Уэйд (13), Дэвис (2) – старт; Лав (20 + 11 подборов), Стивенс (8), Рондо (8), Уиндлер (2), Осман (0).
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Paycom Center»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (31 + 10 передач), Дорт (16 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (12), Гидди (9 + 8 подборов + 6 передач), Уиггинс (5) – старт; Мускала (14), Уильямс (6 + 7 подборов), Джером (6), Бэйзли (5 + 8 подборов), Мэнн (4), Диаките (2).
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Грэм (25 + 6 передач), Харт (22 + 10 подборов), Валанчюнас (16 + 12 подборов + 6 передач), Темпл (14), Джонс (9) – старт; Хэйс (14 + 7 подборов), Александер-Уокер (14 + 6 передач), Альварадо (3), Кларк (0).
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «Footprint Center»
- Финикс
- Букер (33 + 7 подборов), Пол (27 + 9 подборов + 14 передач + 7 потерь), К. Джонсон (20), Макги (6 + 9 подборов), Бриджес (4) – старт; Бийомбо (16 + 13 подборов), Пэйтон (6), Шэмет (3), Уэйнрайт (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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