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    НБА. «Кливленд» выиграл у «Нью-Йорка», 27+14 от Пола помогли «Финиксу» победить «Юту» и другие результаты

    Теги результаты Чикаго Кливленд Индиана Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В понедельник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоялись четыре матча.

    Дабл-даблы Кевина Лава и Эвана Мобли помогли «Кливленду» обыграть «Нью-Йорк».

    Лидер чемпионата «Финикс» взял верх над «Ютой». В активе Криса Пола 27 очков, 9 подборов и 14 передач.

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Кливленд – Нью-Йорк 95:93 (28:23, 22:27, 26:19, 19:24)
    Дата проведения
    25 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Мобли (15 + 12 подборов), Окоро (14), Гарлэнд (13 + 12 передач + 6 потерь), Уэйд (13), Дэвис (2) – старт; Лав (20 + 11 подборов), Стивенс (8), Рондо (8), Уиндлер (2), Осман (0).
    Нью-Йорк
    Барретт (24), Рэндл (18 + 7 подборов), Уокер (8), Фурнье (7), Ноэл (2 + 13 подборов) – старт; Топпин (13), Граймс (12), Гибсон (6 + 8 подборов), Куикли (3 + 6 передач), Беркс (0).

    Оклахома-Сити – Чикаго 110:111 (27:35, 21:23, 30:34, 32:19)
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (31 + 10 передач), Дорт (16 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (12), Гидди (9 + 8 подборов + 6 передач), Уиггинс (5) – старт; Мускала (14), Уильямс (6 + 7 подборов), Джером (6), Бэйзли (5 + 8 подборов), Мэнн (4), Диаките (2).
    Чикаго
    Вучевич (26 + 15 подборов), Досунму (24 + 8 передач), Лавин (23 + 7 подборов + 7 передач), Браун (10), Грин (5) – старт; Уайт (9 + 7 подборов + 7 передач), Кук (5), М. Хилл (4), Томас (3), Маккинни (2), Брэдли (0).

    Новый Орлеан – Индиана 117:113 (31:32, 30:30, 22:17, 34:34)
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча
    Новый Орлеан
    Грэм (25 + 6 передач), Харт (22 + 10 подборов), Валанчюнас (16 + 12 подборов + 6 передач), Темпл (14), Джонс (9) – старт; Хэйс (14 + 7 подборов), Александер-Уокер (14 + 6 передач), Альварадо (3), Кларк (0).
    Индиана
    Леверт (19 + 8 передач), Дуарте (14), Крэйг (13), Битадзе (12), Дж. Холидэй (8) – старт; Вашингтон (21), Лэмб (7), Стивенсон (7), Джексон (6), Бриссетт (6 + 9 подборов).

    Финикс – Юта 115:109 (31:21, 27:35, 27:31, 30:22)
    Дата проведения
    25 января, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча
    Финикс
    Букер (33 + 7 подборов), Пол (27 + 9 подборов + 14 передач + 7 потерь), К. Джонсон (20), Макги (6 + 9 подборов), Бриджес (4) – старт; Бийомбо (16 + 13 подборов), Пэйтон (6), Шэмет (3), Уэйнрайт (0).
    Юта
    Кларксон (22), Форрест (17), Хауз (14 + 7 подборов), Гэй (13), Уайтсайд (10 + 9 подборов) – старт; Паскалл (14), Батлер (13), Хьюз (6), Азубуйке (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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