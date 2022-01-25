НБА. «Кливленд» выиграл у «Нью-Йорка», 27+14 от Пола помогли «Финиксу» победить «Юту» и другие результаты

В понедельник, 24 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона состоялись четыре матча.

Дабл-даблы Кевина Лава и Эвана Мобли помогли обыграть

Лидер чемпионата взял верх над «Ютой». В активе Криса Пола 27 очков, 9 подборов и 14 передач.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Игроки «Пистонс» дрались с болельщиками еще до того, как это стало модно: однажды фаната избил будущий член Зала Славы

Правила Уилта и Джордана, исключение Берда, поправка Старкса, целых два правила Зазы – иногда баскетбольные законы становятся именными

«Лейкерс» – на краю пропасти. Но мы знаем, как их спасти