«‎Матч ТВ» на Олимпиаде-2022 не будет транслировать фигурное катание, биатлон и лыжни. Телеканал покажет коньки, скелетон, сноуборд и другие виды

Генеральный продюсер назвал виды спорта, которые телеканал будет транслировать во время Олимпиады-2022 в Пекине.

В их число не вошли фигурное катание, биатлон и лыжные гонки.

«Совсем скоро в Пекине начнутся зимние Олимпийские игры. Наши зрители увидят подавляющее большинство дисциплин в прямом эфире – в них будет разыгран 81 комплект наград из 109.

В прямом эфире зрители каналов субхолдинга смогут увидеть мужской и женский хоккейные турниры, бобслей, санный спорт, скелетон, конькобежный спорт и шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжный фристайл и сноуборд, керлинг, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

Рассчитываем, что виды спорта, которые будут у нас на каналах в прямом эфире, принесут в копилку российской сборной много наград на предстоящей Олимпиаде.

Прямые трансляции, включения корреспондентов, полное информационное освещение Игр в круглосуточном режиме и большое количество побед наших спортсменов запланированы на всех наших каналах. Постараемся удивить зрителей и технологическими решениями в нашей студии, о которых расскажем позднее.

Желаю удачи российским олимпийцам и нашим журналистам в Пекине!» – написал Тащин.

«Отвечаю сразу на все вопросы: 81 комплект в перечисленных видах спорта эксклюзивно в эфире и на цифровых ресурсах только у «Матч ТВ», – добавил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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