«Ман Сити» заплатит за лучшего бомбардира лиги Аргентины Альвареса не более 20 млн фунтов. Он присоединится к клубу летом

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«Манчестер Сити» покупает нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса.

Как пишет ESPN, в английском клубе считают, что опередили «Милан» в борьбе за 21-летнего игрока. Общая сумма трансфера не превысит 20 млн фунтов. «Ман Сити» и «Ривер Плейт» осталось согласовать лишь некоторые детали.

Вероятно, Альварес присоединится к «горожанам» летом. На оставшуюся часть нынешнего сезона его отдадут в аренду либо «Ривер Плейт», либо другому клубу.

Нападающего сборной Аргентины рассматривают как усиление для основного состава «Ман Сити», однако его переход не отменяет планы клуба, который хочет подписать топ-форварда летом. В список потенциальных целей входят Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии» и Харри Кейн, выступающий за «Тоттенхэм».

В минувшем чемпионате Аргентины Альварес провел 20 матчей, забив 18 голов и сделав 6 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Его статистика – здесь.

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