Европейская федерация гандбола отклонила протест Польши на результат матча с Россией

Европейская федерация гандбола (EHF) отклонила протест сборной Польши на результат матча против сборной России на чемпионате Европы.

Ранее встреча двух команд, которая проходила в словацкой Братиславе, завершилась вничью со счетом 29:29.

Российский игрок Сергей Марк Косоротов сравнял счет на последней секунде, но польская сторона решила, что он допустил пробежку перед броском: четыре шага вместо трех. Судьи не зафиксировали нарушение, и Польша подала протест.

Дисциплинарная комиссия EHF постановила, что финальный счет матча останется без изменений.

Сборная Польши по гандболу подала протест на результат матча против России, заявив о судейской ошибке. Накануне команды сыграли вничью