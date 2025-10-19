«Сочи» ни разу не пробил по воротам «Зенита» в 1-м тайме. У петербуржцев 6 ударов – 3 из них в створ
«Сочи» не бил по воротам в первом тайме матча с «Зенитом».
Петербуржцы ведут в счете (1:0, второй тайм) после первой половины встречи. Нуралы Алип открыл счет на 12-й минуте.
Всего команда Сергея Семака нанесла 6 ударов по воротам – 3 из них в створ.
Команда Игоря Осинькина ни разу не пробила по воротам соперника.
