«Сочи» ни разу не пробил по воротам «Зенита» в 1-м тайме. У петербуржцев 6 ударов – 3 из них в створ

«Сочи» не бил по воротам в первом тайме матча с «Зенитом».

Петербуржцы ведут в счете (1:0, второй тайм) после первой половины встречи. Нуралы Алип открыл счет на 12-й минуте.

Всего команда Сергея Семака нанесла 6 ударов по воротам – 3 из них в створ.

Команда Игоря Осинькина ни разу не пробила по воротам соперника.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.