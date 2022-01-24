В воротах Комор сыграет защитник Аль-Хадур ростом 172 сантиметра. Вратари недоступны для матча с Камеруном из-за травм и ковида

Теги Кубок Африки сборная Камеруна Аяччо сборная Коморских островов Шакер Аль-Хадур коронавирус Футбол

Сборная Коморских островов объявила состав на матч 1/8 финала Кубка Африки с Камеруном.

В воротах Комор будет играть полевой игрок – левый защитник «Аяччо» Шакер Аль-Хадур. Его рост – 172 сантиметра.

Такая ситуация произошла из-за того, что ни один из номинальных вратарей сборной не может принять участие в матче. Салим Бен-Буана травмирован, Мойад Уссейни болеет ковидом, а Али Ахамада не может сыграть из-за ковидного регламента турнира.

Матч Камерун – Коморские острова начнется в 22:00 по московскому времени.

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