В воротах Комор сыграет защитник Аль-Хадур ростом 172 сантиметра. Вратари недоступны для матча с Камеруном из-за травм и ковида

Сборная Коморских островов объявила состав на матч 1/8 финала Кубка Африки с .

В воротах Комор будет играть полевой игрок – левый защитник Шакер Аль-Хадур. Его рост – 172 сантиметра.

Такая ситуация произошла из-за того, что ни один из номинальных вратарей сборной не может принять участие в матче. Салим Бен-Буана травмирован, Мойад Уссейни болеет ковидом, а Али Ахамада не может сыграть из-за ковидного регламента турнира.

Матч Камерун – Коморские острова начнется в 22:00 по московскому времени.

Коморы сыграют с полевым в воротах – у киперов травма и ковид. Еще одного не допустили даже с отрицательным тестом

Как живут Коморы, сверкнувшие на Кубке Африки: 20 госпереворотов за 40 лет, половина населения моложе 20, мечты о переезде во Францию