  • Черданцев об ограблении Лувра: «Какие же крутые чуваки, еще и корону выбросили. Прям болею за них, чтобы не поймали»
65

Черданцев об ограблении Лувра: «Какие же крутые чуваки, еще и корону выбросили. Прям болею за них, чтобы не поймали»

Георгий Черданцев отреагировал на ограбление Лувра.

По данным Le Parisien, преступники в балаклавах проникли в здание со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Они воспользовались грузовым подъемником, чтобы напрямую попасть в нужный зал в Галерее Аполлона на первом этаже. Двое мужчин проникли внутрь, третий ждал снаружи.

Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая ожерелье, брошь и диадему. Они были выставлены в витринах «Наполеон» и «Французские монархи». «Алмаз Регента», самый большой бриллиант коллекции в 140,64 карата, не был украден.

По предварительной информации, преступники скрылись на мотоцикле TMax в направлении автомагистрали A6. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что один из похищенных предметов был найден неподалеку от музея, где его, по всей видимости, бросили.

«Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться.

Прям болею за них, чтобы не поймали», – написал комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Черданцев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
