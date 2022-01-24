Клубы РПЛ хотят отменить еженедельные ПЦР-тесты. Аргументы – дороговизна и малая опасность омикрона

На ближайшем исполкоме РФС клубы предложат внести правки в регламент, касающиеся сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчетности в РПЛ.
Команды хотят отменить эти тесты, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, главные аргументы инициативной группы для изменения регламента таковы:
– еженедельно тестировать каждую команду отдельно для лиги слишком дорого;
– тест не гарантирует отсутствие вируса, которым можно заразиться и после сдачи;
– клубы сами способны контролировать стерильность;
– лучше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательных целей;
– многие в мировом медсообществе считают, что появление омикрон-штамма – признак ослабевания вируса, поэтому относиться к нему надо как к легкому ОРВИ.
РПЛ возобновится в феврале.