Сборная Польши по гандболу подала протест на результат матча против России, заявив о судейской ошибке. Накануне команды сыграли вничью

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Федерация гандбола Польши подала протест на результат матча чемпионата Европы по гандболу против сборной России.

Накануне встреча команд завершилась вничью (29:29). Российский игрок Сергей Марк Косоротов сравнял счет на последней секунде матча, однако польская сторона считает, что он допустил пробежку перед броском: четыре шага вместо трех.

«Подтверждаю, что мы отправили письмо в EHF (Европейскую федерацию гандбола – Sports.ru). Не знаю, повлияет ли это, но мы ждем ответа. Хотели показать, что мы не согласны с решением (арбитров)», – заявил тренер польской команды Патрик Ромбель.

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