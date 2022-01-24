Australian Open. 1/8 финала. Коллинс борется с Мертенс, Соболенко сыграет с Канепи, Швентек – с Кырстей, Халеп – с Корне

В понедельник на Australian Open вторая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против Кайи Канепи.
Результаты мужских матчей понедельника здесь. Сетка турнира здесь.
Результаты Australian Open-2022
Мельбурн, Австралия
17 января – 30 января 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 24 января, 13.00
- Дата проведения
- 24 января, 09.30
- Дата проведения
- 24 января, 05.00
- Дата проведения
- 24 января, 03.10