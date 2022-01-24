Australian Open. 1/8 финала. Коллинс борется с Мертенс, Соболенко сыграет с Канепи, Швентек – с Кырстей, Халеп – с Корне

Теги Australian Open Кайя Канепи результаты WTA Симона Халеп Ализе Корне Сорана Кырстя Даниэль Коллинс Элиза Мертенс Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

В понедельник на Australian Open вторая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против Кайи Канепи.

Результаты мужских матчей понедельника здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Расписание Australian Open

Кайя Канепи (Эстония) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
24 января, 13.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Сорана Кырстя (Румыния)
Дата проведения
24 января, 09.30
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния) Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
24 января, 05.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Элиза Мертенс (Бельгия)
3:1
Дата проведения
24 января, 03.10
Онлайн матча

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