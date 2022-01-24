Балотелли вызван в сборную Италии. Марио не играл за команду с 2018-го

Теги Интер Рома Милан Эмполи Кальяри Лацио Аталанта Фиорентина Роберто Манчини Сальваторе Сиригу Джорджо Кьеллини сборная Италии по футболу серия А Италия высшая лига Турция Наполи Дженоа Марио Балотелли Д2 Италия Кремонезе Чиро Иммобиле Сассуоло Лоренцо Инсинье Жоао Педро Галвао Кристиано Бираги Адана Демирспор Алессандро Флоренци Маттиа Де Шильо Брайан Кристанте Доменико Берарди Федерико Бернардески Давиде Калабрия Маттиа Дзакканьи Николо Барелла Алессио Краньо Алекс Мерет Джанлука Манчини Джанлука Скамакка Маттео Пессина Стефано Сенси Лука Пеллегрини Луис Фелипе Рамос Давиде Фраттези Алессандро Бастони Николо Дзаньоло Сандро Тонали Джованни Ди Лоренцо Николо Фаджоли Джакомо Распадори Самуэле Риччи Марко Карнезекки Джорджо Скальвини Футбол

Тренерский штаб Роберто Манчини объявил состав национальной команды Италии на январский тренировочный сбор.

В сборную вызван форвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли, не игравший за сборную с сентября 2018 года.

Вратари: Марко Карнезекки («Кремонезе»), Алессио Краньо («Кальяри»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Давиде Калабрия («Милан»), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини (все – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои (оба – «Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Кремонезе»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Эмполи»), Сандро Тонали («Милан»).

Нападающие: Марио Балотелли («Адана Демирспор»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (все – «Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

Балотелли вернулся в сборную 🤯 Он впечатлил Манчини из Турции: прилично забивает и выпендривается (Why always him?)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные