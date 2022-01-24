Балотелли вызван в сборную Италии. Марио не играл за команду с 2018-го

Тренерский штаб Роберто Манчини объявил состав национальной команды Италии на январский тренировочный сбор.

В сборную вызван форвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли, не игравший за сборную с сентября 2018 года.

Вратари: Марко Карнезекки («Кремонезе»), Алессио Краньо («Кальяри»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу ( ).

Защитники: Алессандро Бастони ( ), Кристиано Бираги ( ), Давиде Калабрия («Милан»), , Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини (все – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), («Милан»), Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои (оба – «Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Кремонезе»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Эмполи»), Сандро Тонали («Милан»).

Нападающие: Марио Балотелли («Адана Демирспор»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (все – «Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

Балотелли вернулся в сборную 🤯 Он впечатлил Манчини из Турции: прилично забивает и выпендривается (Why always him?)