Бабиков разложил медали Кубка мира и Кубка IBU в виде олимпийских колец: «По крайней мере, я пытался»

Российский биатлонист показал медали с этапов Кубка мира и Кубка IBU.

Он выложил награды в виде олимпийских колец и написал: «По крайней мере, я пытался».

Бабиков не вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в , он остался первым запасным.

Бабиков, которого не взяли на Олимпиаду, неожиданно победил на Кубке мира и озадачил всех! Как теперь быть с составом?

«Кто-то наверняка сделает вид, что меня не существует». Бабиков сорвался на тренеров после победы – кто из них прав?