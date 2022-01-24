Бабиков разложил медали Кубка мира и Кубка IBU в виде олимпийских колец: «По крайней мере, я пытался»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен фото Пекин-2022 Антон Бабиков Биатлон

Российский биатлонист Антон Бабиков показал медали с этапов Кубка мира и Кубка IBU.

Он выложил награды в виде олимпийских колец и написал: «По крайней мере, я пытался».

Бабиков не вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, он остался первым запасным.

Бабиков, которого не взяли на Олимпиаду, неожиданно победил на Кубке мира и озадачил всех! Как теперь быть с составом?

«Кто-то наверняка сделает вид, что меня не существует». Бабиков сорвался на тренеров после победы – кто из них прав?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные