Быков о том, что Овечкин и Малкин не сыграют на Олимпиаде: «Это их проблема. Каждый сам выбирает ценности в своей карьере»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ не участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Упущенный ли это шанс для Малкина, Овечкина и других прославленных россиян в НХЛ?

– Это их проблема. Любой человек имеет право участвовать. Дальше уже зависит от желания. Никто не может запретить участвовать в Олимпийских играх. Мы живем в свободном мире.

– То есть они могут вернуться в КХЛ, если у них в самом деле есть мечта выиграть Олимпиаду?

– Я никого ни к чему не призываю, никого не критикую. Но каждый сам выбирает ценности в своей карьере и свои настоящие желания. Было много разговоров в свое время, когда НХЛ все запрещала. Я не буду называть имена, но были люди, которые кичились все бросить и поехать ради сборной, несмотря ни на что. Кто читает и в курсе, они поймут, о ком идет речь. В конечном итоге все осталось пустословием.

Я никого ни в чем не обвиняю, но выбор каждый делает сам. Нам же остается болеть за нашу российскую команду, независимо от того, приедут из НХЛ игроки или нет. Я в любом случае желаю нашей команде успехов на предстоящей Олимпиаде! И в то же время хочу пожелать здоровья, чтобы тяжелая эпидемиологическая ситуация не перечеркнула планы отдельных игроков и сборной в целом, – сказал Быков.

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