«Реал» недоволен судейством в Испании. Клуб раздражен текущей ситуацией, но не хочет выносить это на публику

В «Реале» недовольны тем, как арбитры работают на матчах команды.

В четверг в матче Кубка Испании с «Эльче» (2:1, доп. вр.) по решению судьи Хорхе Фигероа Васкеса был удален защитник Марсело, а хавбек Тони Кроос получил спорную желтую карточку. Во вчерашнем матче Ла Лиги с «Эльче» (2:2) были приняты решения, которые также не удовлетворили мадридский клуб, однако «Реал» предпочитает не выносить обсуждения по этому вопросу на публику.

Например, вчера мяч попал в руку защитнику «Эльче» Гонсало Верду. Также был спорный эпизод с падением хавбека Эдена Азара в штрафной гостей. «Реал» не пробивал пенальти после этих двух моментов.

«Все так, как есть, и это не изменится. Опять две ошибки, но все пройдет мимо, потому что «Реал» не имеет права жаловаться. Мы ничего не понимаем», – приводит Marca слова источника в клубе.

«Реал» раздражен сложившейся ситуацией. «Мадрид» не устраивает то, что вчера «Эльче» тянул время, а судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа компенсировал лишь 4 минуты. Такая ситуация случается не впервые: у сотрудников «Реала» часто возникает мнение о том, что потерянное в ходе матчей время не компенсируется в полном объеме. К примеру, такое мнение сложилось у об октябрьском матче с «Осасуной» (0:0).

«Реал» хандрит – снова чуть не проиграли «Эльче» и потеряли Бензема. В Ла Лиге тоже стало больше шансов на чемпионскую гонку