«Крылья» арендуют Игнатьева с правом выкупа за 2,5 млн евро. «Рубин» отдал за него 7 млн в 2019-м

Нападающий Иван Игнатьев близок к переходу из в на правах аренды.

Вчера форвард улетел в Москву, чтобы пройти медосмотр перед переходом в самарский клуб. Если все пройдет успешно, «Рубин» отдаст россиянина в аренду с правом выкупа за 2,5 млн евро. Клубы уже согласовали все условия сделки.

Отметим, что в 2019 году «Рубин» приобрел Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 10 матчей за казанский клуб и не отметился результативными действиями. Его полная статистика – здесь.