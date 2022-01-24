«Крылья» арендуют Игнатьева с правом выкупа за 2,5 млн евро. «Рубин» отдал за него 7 млн в 2019-м

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Игнатьев Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий Иван Игнатьев близок к переходу из «Рубина» в «Крылья Советов» на правах аренды.

Вчера форвард улетел в Москву, чтобы пройти медосмотр перед переходом в самарский клуб. Если все пройдет успешно, «Рубин» отдаст россиянина в аренду с правом выкупа за 2,5 млн евро. Клубы уже согласовали все условия сделки.

Отметим, что в 2019 году «Рубин» приобрел Игнатьева у «Краснодара» за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 10 матчей за казанский клуб и не отметился результативными действиями. Его полная статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные