Китай опроверг публикацию Bloobmerg о просьбе Си Цзиньпина к Путину не нападать на Украину во время Олимпиады

Посольство Китая в Москве прокомментировало информацию агентства Bloomberg о том, что лидер КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина «не вторгаться на Украину» во время Олимпиады в Пекине.

В своей публикации журналисты ссылались на неназванный источник среди китайских дипломатов.



«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», – заявили в дипмиссии.

Ранее информацию Bloomberg также опровергло Министерство иностранных дел России.

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