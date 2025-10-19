Директор «Ювентуса» Модесто встречался с Палладино вчера. Тренера могут пригласить вместо Тудора (Calciomercato)

В «Ювентусе», вероятно, задумались о расставании с Игором Тудором.

Сегодня туринцы впервые проиграли в этом сезоне – в гостях уступили «Комо» (0:2) в 7-м туре Серии А. До этого у команды была серия из пяти ничьих в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

По информации Calciomercato, вчера в Милане состоялась встреча технического директора «Ювентуса » Франсуа Модесто с Раффаэле Палладино .

Палладино и Модесто связывают прекрасные дружеские и профессиональные отношения со времен их совместной работы в «Монце». Тренер до сих пор остается без команды после ухода из «Фиорентины». В прошлом экс-нападающий выступал за «Ювентус».

О характере встречи достоверной информации нет, однако сложный период, который переживает команда, не позволяет исключать, что Модесто предложил Палладино возможность перехода в «Ювентус» в случае ухудшения ситуации, пишет Calciomercato. Однако все решения в любом случае принимаются генеральным директором Дамьеном Комолли .

Также отмечается, что сегодня на матче «Комо» присутствовал доверенный помощник Палладино Федерико Пелузо.