Вратарь «Крыльев» Ломаев: «Читал «Архипелаг ГУЛАГ», до конца не смог. «Скотный двор», «1984» и «Повелитель мух» – прикольные антиутопии»

Вратарь рассказал о своих хобби.

– Как вообще проводишь отпуск?

– Дважды в год езжу к родителям. Еще полюбил курорт Шерегеш, это в пяти часах от Кемерово. Два года назад я встал на горные лыжи – и спросил себя, почему не сделал этого раньше. Это же безумный адреналин, катиться на полной скорости – а я полюбил именно летать на полной скорости.

Кроме Шерегеша нравится Сочи. Правда, сейчас по контракту экстремальный спорт запрещен.

– Как тогда расслабляться?

– Лет с 12 играю в Counter-Strike – в академии Коноплева был компьютерный зал. В Москве забросил, сейчас раза два в неделю. По сравнению с Никитой Черновым и Сашей Солдатенковым я слабый. Расслабляет неплохо, выплеск эмоций.

Кроме CS могу книжки почитать. Лет до 17-18 читал нехотя, только школьную программу. Подсел года два назад, когда на сборах поселился с Димой Цыпченко (он был в моей компании еще в «Чертаново»). К тому же в ФНЛ стало много перелетов.

Люблю Гийома Мюссо, современный французский автор. Прикольные антиутопии «Скотный двор» и «1984» Оруэлла и «Повелитель мух» Голдинга.

– А Замятина?

– Из русских читал «Архипелаг ГУЛАГ». Честно, до конца не смог. И так уже понятен смысл: людей гнобили, ни за что сажали. Семьи разрушали, жизни. Прочитал один том из трех томов, дальше не стал.

Сейчас я на «Алхимике» Коэльо. Это не только отвлекает, но и развивает речь. И так кучу времени проводишь во всяких инстаграмах, ни на что его тратишь, – сказал Ломаев.