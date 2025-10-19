У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе
«Зенит» продлил серию без поражений до 12 матчей.
Команда тренера Сергея Семака разгромила «Сочи» (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ.
До этого у сине-бело-голубых было 8 побед и 3 ничьих во всех турнирах.
Последний раз петербуржцы проигрывали 9 августа – «Ахмату» (0:1) в чемпионате.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
