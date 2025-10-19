  • Спортс
  • У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе
У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе

«Зенит» продлил серию без поражений до 12 матчей.

Команда тренера Сергея Семака разгромила «Сочи» (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ.

До этого у сине-бело-голубых было 8 побед и 3 ничьих во всех турнирах.

Последний раз петербуржцы проигрывали 9 августа – «Ахмату» (0:1) в чемпионате.

22 октября «Зенит» примет «Оренбург» в Фонбет Кубке России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
