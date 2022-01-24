Australian Open. 1/8 финала. Оже-Альяссим играет с Чиличем, Медведев встретится с Кресси, Циципас – с Фрицем

В понедельник на Australian Open вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с Максимом Кресси.
Результаты женских матчей понедельника здесь. Сетка турнира здесь.
Результаты Australian Open-2022
Мельбурн, Австралия
17 января – 30 января 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 24 января, 06.50
- Дата проведения
- 24 января, 11.00
- Дата проведения
- 24 января, 06.35
- Дата проведения
- 24 января, 06.30