Australian Open. 1/8 финала. Оже-Альяссим играет с Чиличем, Медведев встретится с Кресси, Циципас – с Фрицем

Теги Australian Open ATP Марин Чилич Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Алекс де Минаур Стефанос Циципас Янник Синнер Максим Кресси Теннис

В понедельник на Australian Open вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет с Максимом Кресси.

Результаты женских матчей понедельника здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Расписание Australian Open

Максим Кресси (США) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
24 января, 06.50
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
24 января, 11.00
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
24 января, 06.35
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
24 января, 06.30
Онлайн матча

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