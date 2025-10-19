«Амкар» вышел в «Серебро» Второй лиги А после победы над барнаульским «Динамо» – 3:1. Клуб опередил в своей группе «Химик» на одно очко
«Амкар» гарантировал повышение в Leon Вторую лигу А.
Команда, которую возглавляет Ярослав Мочалов, обыграла барнаульское «Динамо» в 26-м туре группы 4 Второй лиги Б.
Таким образом, «Амкар» набрал 63 очка, финишировал первым в сезоне-2025 соревнования и заработал повышение в дивизион «Серебро» Второй лиги А. Дзержинский «Химик» завершил год с 62 очками, на одно меньше чем у «Амкара».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Амкара»
