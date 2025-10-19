«Зенит» на 3 очка отстает от «Краснодара» и «Локомотива» после 12-го тура и на 1 – от ЦСКА. Дальше команда Семака примет «Динамо» и «Локо»
«Зенит» на три очка отстает от лидеров чемпионата России после 12-го тура.
Команда тренера Сергея Семака на выезде разгромила «Сочи» (3:0) в Мир РПЛ.
«Зенит» набрал 23 очка и занимает четвертое место в таблице. У ЦСКА – на один балл больше. «Краснодар» и «Локомотив» имеют по 26 очков.
26 октября петербуржцы примут московское «Динамо» в рамках Премьер-лиги, а 1 ноября дома сыграют с «Локомотивом».
