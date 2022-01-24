Главный тренер сборной Малави Марио Мариника пожаловался на условия, в которых проживает его команда на Кубке Африки, и обвинил организаторов в дискриминации.

Специалист рассказал, что игроки его команды вынуждены самостоятельно стирать форму, а отель в Бафуссаме не обеспечил их предметами первой необходимости.

«Вы не увидите, как стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст. У Гамбии та же проблема. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному.

Мы говорим об инклюзивности, хотим, чтобы андердоги, маленькие команды делали фантастические вещи, но когда дело доходит до поздних стадий турнира, все представляют матч – Марокко, например, а не – Кабо-Верде.

Нужно задаться вопросом: почему такое происходит только с маленькими командами, с нами, с Коморами, с Гамбией?

Я попросил своих коллег и руководителей сборной подать официальную жалобу. Я пожаловался управляющим отеля, мы три дня ждали, когда во всем разберутся», – заявил тренер.

Кубок Африки – еще и турнир колдунов. Алжирцы поливали поле по периметру, а в 2021-м кто-то подложил на поле летучую мышь