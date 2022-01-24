Почеттино, тен Хаг, Энрике и Лопетеги – кандидаты «МЮ» на пост тренера

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Севилья лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Луис Энрике Ральф Рангник Маурисио Почеттино Хулен Лопетеги Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиск нового главного тренера.

Как только сезон закончится, Ральф Рангник, сейчас возглавляющий команду, покинет свой пост и перейдет на консультационную должность. Поэтому «Юнайтед» занимается поиском его сменщика уже сейчас.

Немец допустил, что может остаться тренером «МЮ» и в сезоне-2022/23, но клуб твердо намерен найти нового специалиста.

По данным The Athletic, процесс назначения начнется в ближайшие недели. «Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуры Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Эрика тен Хага («Аякс»), Луиса Энрике (сборная Испании) и Хулена Лопетеги («Севилья»).

«МЮ» ищет тренера с опытом работы в крупном европейском клубе, и все перечисленные выше специалисты удовлетворяют ему: до «ПСЖ» Почеттино работал с «Тоттенхэмом» и выводил его в финал Лиги чемпионов, Лопетеги до «Севильи» тренировал «Реал» и сборную Испании, Энрике до национальной команды работал с «Барселоной», тен Хаг успешен с «Аяксом».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные