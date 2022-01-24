Почеттино, тен Хаг, Энрике и Лопетеги – кандидаты «МЮ» на пост тренера

продолжает поиск нового главного тренера.

Как только сезон закончится, Ральф Рангник, сейчас возглавляющий команду, покинет свой пост и перейдет на консультационную должность. Поэтому «Юнайтед» занимается поиском его сменщика уже сейчас.

Немец допустил, что может остаться тренером «МЮ» и в сезоне-2022/23, но клуб твердо намерен найти нового специалиста.

По данным The Athletic, процесс назначения начнется в ближайшие недели. «Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуры Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Эрика тен Хага ( ), Луиса Энрике (сборная Испании) и Хулена Лопетеги ( ).

«МЮ» ищет тренера с опытом работы в крупном европейском клубе, и все перечисленные выше специалисты удовлетворяют ему: до Почеттино работал с «Тоттенхэмом» и выводил его в финал Лиги чемпионов, Лопетеги до «Севильи» тренировал «Реал» и сборную Испании, Энрике до национальной команды работал с «Барселоной», тен Хаг успешен с «Аяксом».