  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» пробил 2-й пенальти в игре с «Сочи» – Барриос мячом попал Алвесу в руку, отставленную позади корпуса. ВАР подтвердил решение Егорова
Фото
29

«Зенит» пробил 2-й пенальти в игре с «Сочи» – Барриос мячом попал Алвесу в руку, отставленную позади корпуса. ВАР подтвердил решение Егорова

«Зенит» заработал второй пенальти в матче с «Сочи».

«Зенит» играет в гостях с «Сочи» (3:0, второй тайм) в 12-м туре Мир РПЛ.

На 84-й минуте полузащитник петербуржцев Вильмар Барриос попытался набросить мяч в середину штрафной. Мяч попал в руку защитника Марсело Алвеса, которая была отставлена позади корпуса.

Судья Егор Егоров назначил пенальти, ВАР подтвердил его решение. Андрей Мостовой был точен с одиннадцатиметровой отметки и довел счет до разгромного.

В начале второго тайма Егоров назначил первый пенальти в пользу «Зенита» – Луис Энрике навешивал от лицевой линии, и мяч попал в отставленный локоть защитника Сергея Волкова, арендованного южанами у «Зенита».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Мостовой
logoМарсело Алвес
logoВильмар Барриос
видеоповторы
logoсудьи
Егор Егоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» разгромил «Сочи» в гостях – 3:0! Мостовой и Мантуан забили с пенальти, Алип – с игры
47сегодня, 13:28
Лапочкин об отмене гола «Зенита»: «Нарушение ВАР-протокола – ввод мяча не входит в компетенцию вмешательства ВАР. Удивительное решение – и главного арбитра Егорова, и Буланова»
79сегодня, 12:59
«Зенит» получил право на пенальти в матче с «Сочи» – арендованный у петербуржцев Волков локтем прервал навес Луиса Энрике в штрафной
28сегодня, 12:52Фото
«Сочи» ни разу не пробил по воротам «Зенита» в 1-м тайме. У петербуржцев 6 ударов – 3 из них в створ
4сегодня, 12:43
Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Кассьерра нарушил процедуру удара от ворот. Правильное решение ВАР и Буланова»
13сегодня, 12:29
Главные новости
Саввиди получит 49% акций «Ростова» от Арутюнянца и 25,99% от Ростовской области. Президентом клуба станет 66-летний предприниматель или его представитель (Иван Карпов)
45 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
26611 минут назадLive
Семак об отмене гола Вендела: «Я сомневаюсь, что судья был вправе использовать ВАР. ЦСКА и другие команды касались аута с линии. Не понимаю правил – почему вмешались сейчас?»
1217 минут назад
«Локо» предложил Баринову контракт на два года с сохранением нынешней зарплаты в 1,5 млн евро и на три года с постепенным понижением оклада. Капитана не устроили оба варианта («РБ Спорт»)
3019 минут назад
Тудор про 0:2 от «Комо»: «Юве» не может играть с двумя форвардами и двумя вингерами, кто тогда будет защищаться? Я разочарован результатом, а не игрой»
829 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Сельты»
3939 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» победил «Сочи», «Рубин» играет с «Балтикой», «Динамо» против «Ахмата»
208756 минут назадLive
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
57 минут назадТесты и игры
«Зенит» пробил 7 пенальти в 12 матчах РПЛ – это клубный рекорд на этом отрезке чемпионата
71сегодня, 13:45
У «Зенита» 12 матчей без поражений – 9 побед и 3 ничьих. Петербуржцы не проигрывают после 0:1 с «Ахматом» в августе
4сегодня, 13:37
Ко всем новостям
Последние новости
Локателли о 0:2 с «Комо»: «Мы злы, «Ювентус» не может проигрывать такие матчи. Главное – исправить детали, нам нужно сосредоточиться на «Реале»
16 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги против «Неома», «Аль-Халидж» принимает «Аль-Рияд»
38 минут назад
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
1922 минуты назад
«Ювентус» проиграл «Комо» впервые за 40 лет. В Серии А – за 73 года
131 минуту назад
«Рубин» – «Балтика». 0:1 – Хиль открыл счет. Онлайн-трансляция
934 минуты назадLive
Денис Казанский – большой разговор об «МЮ» и «Ливерпуле» перед топ-матчем. На ВидеоСпортсе’‘
41 минуту назадВидеоСпортс"
Луис Энрике после 3:0 с «Сочи»: «Зенит» очень хочет вернуться на 1-ю строчку, все для этого делаем. Победа была заслуженной и важной для продолжения борьбы»
848 минут назад
Талалаев о «Рубине»: «Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку, чтобы Кабутов и Иву не давали ему передачу. Другой вопрос – справимся мы или нет»
549 минут назад
Первая лига. «КАМАЗ» против «Родины», «Челябинск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
957 минут назадLive
Газзаев об эпизодах с Монтесом: «Надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной. Тогда не будет никаких споров, так удобнее»
10сегодня, 13:57