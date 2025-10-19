«Зенит» пробил 2-й пенальти в игре с «Сочи» – Барриос мячом попал Алвесу в руку, отставленную позади корпуса. ВАР подтвердил решение Егорова

«Зенит» заработал второй пенальти в матче с «Сочи».

«Зенит» играет в гостях с «Сочи » (3:0, второй тайм) в 12-м туре Мир РПЛ .

На 84-й минуте полузащитник петербуржцев Вильмар Барриос попытался набросить мяч в середину штрафной. Мяч попал в руку защитника Марсело Алвеса , которая была отставлена позади корпуса.

Судья Егор Егоров назначил пенальти, ВАР подтвердил его решение. Андрей Мостовой был точен с одиннадцатиметровой отметки и довел счет до разгромного.

В начале второго тайма Егоров назначил первый пенальти в пользу «Зенита » – Луис Энрике навешивал от лицевой линии, и мяч попал в отставленный локоть защитника Сергея Волкова, арендованного южанами у «Зенита».

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.