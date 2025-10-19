«Зенит» пробил 2-й пенальти в игре с «Сочи» – Барриос мячом попал Алвесу в руку, отставленную позади корпуса. ВАР подтвердил решение Егорова
«Зенит» заработал второй пенальти в матче с «Сочи».
«Зенит» играет в гостях с «Сочи» (3:0, второй тайм) в 12-м туре Мир РПЛ.
На 84-й минуте полузащитник петербуржцев Вильмар Барриос попытался набросить мяч в середину штрафной. Мяч попал в руку защитника Марсело Алвеса, которая была отставлена позади корпуса.
Судья Егор Егоров назначил пенальти, ВАР подтвердил его решение. Андрей Мостовой был точен с одиннадцатиметровой отметки и довел счет до разгромного.
В начале второго тайма Егоров назначил первый пенальти в пользу «Зенита» – Луис Энрике навешивал от лицевой линии, и мяч попал в отставленный локоть защитника Сергея Волкова, арендованного южанами у «Зенита».
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости