Агент Жиго: «Самюэль не продлит контракт со «Спартаком». Он хочет попробовать свои силы во Франции»

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» , заявил, что его клиент точно покинет московский клуб на правах свободного агента летом.

«По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего – он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше. Он не будет продлевать свой контракт.

Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье», – сказал Беншенафи.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В этом сезоне 28-летний защитник провел 24 матча в составе красно-белых во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Его статистику можно изучить здесь.

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