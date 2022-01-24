«Спартак» начал работу по созданию женской команды

создаст женскую команду.

«Наш клуб рад сообщить, что приступил к реализации важной задачи – созданию женского подразделения. В скором времени у красно-белых появится взрослая женская команда, а также состоится набор девочек в академию.

«Спартак» полностью разделяет ценности ФИФА, УЕФА и РФС, которые активно развивают женский футбол.

Уже в ближайшем будущем каждый клуб, выступающий в , должен будет иметь в своей структуре женскую команду. И «Спартак», конечно, не станет исключением», – сказано в заявлении московского клуба.