Камавинга о «Реале»: «Шанс играть за лучший клуб мира выпадает не каждому, я должен выжать максимум из этого. Обязательно оставлю свой след»

Эдуардо Камавинга намерен войти в историю «Реала».

«Оставлю ли я своей след в «Мадриде»? Да, обязательно.

Я живу мечтой. Не каждому выпадает шанс играть за лучший клуб мира, и я должен выжать из этого максимум.

Я очень счастлив в «Реале», – заявил полузащитник «сливочных» и сборной Франции.

В этом сезоне Камавинга провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке.

