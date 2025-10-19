Камавинга о «Реале»: «Шанс играть за лучший клуб мира выпадает не каждому, я должен выжать максимум из этого. Обязательно оставлю свой след»
Эдуардо Камавинга намерен войти в историю «Реала».
«Оставлю ли я своей след в «Мадриде»? Да, обязательно.
Я живу мечтой. Не каждому выпадает шанс играть за лучший клуб мира, и я должен выжать из этого максимум.
Я очень счастлив в «Реале», – заявил полузащитник «сливочных» и сборной Франции.
В этом сезоне Камавинга провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Полная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке.
