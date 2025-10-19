  • Спортс
  • Гогниев увел «Аланию» с поля на пять минут в знак протеста против судейства. После возвращения голкипер владикавказцев Бязров ушел из ворот и дал сопернику забить с пенальти
Гогниев увел «Аланию» с поля на пять минут в знак протеста против судейства. После возвращения голкипер владикавказцев Бязров ушел из ворот и дал сопернику забить с пенальти

В матче «Алания» – «Велес» произошел скандал.

На 17-й минуте встречи команд в 14-м туре «Золота» Leon Второй лиги А главный судья Артем Харин назначил пенальти в ворота «Алании», с которым не согласились футболисты хозяев. После подтверждения решения тренер владикавказцев Спартак Гогниев увел команду с поля, спустя пять минут она вернулась.

Во время исполнения пенальти голкипер «Алании» Давид Бязров даже не пытался отразить удар и подошел к одной из штанг, а после гола выбил мяч к центру поля.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
