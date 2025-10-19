  • Спортс
  Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Кассьерра нарушил процедуру удара от ворот. Правильное решение ВАР и Буланова»
12

Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Кассьерра нарушил процедуру удара от ворот. Правильное решение ВАР и Буланова»

Игорь Федотов объяснил отмену гола «Зенита» в матче с «Сочи».

«Сочи» принимает «Зенит» (0:1, перерыв) в 12-м туре Мир РПЛ.

В середине первого тайма форвард гостей Матео Кассьерра забил после ошибки хозяев, потерявших мяч у своих ворот. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как Кассьерра раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.

«Правильное решение принимает ВАР в лице Буланова и отменяет гол в ворота команды «Сочи».

Игрок команды «Зенит» при ударе от ворот расположился на линии штрафной площади, которая является частью штрафной площади, тем самым нарушил процедуру удара от ворот.

Второй ассистент располагался на линии штрафной площади и должен был самостоятельно определить нарушение правил», – написал бывший арбитр Федотов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
logoСочи
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Евгений Буланов
видеоповторы
Егор Егоров
Игорь Федотов
logoМатео Кассьерра
logoсудьи
