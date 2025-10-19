Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Кассьерра нарушил процедуру удара от ворот. Правильное решение ВАР и Буланова»

Игорь Федотов объяснил отмену гола «Зенита» в матче с «Сочи».

«Сочи» принимает «Зенит» (0:1, перерыв) в 12-м туре Мир РПЛ .

В середине первого тайма форвард гостей Матео Кассьерра забил после ошибки хозяев, потерявших мяч у своих ворот. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как Кассьерра раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.

«Правильное решение принимает ВАР в лице Буланова и отменяет гол в ворота команды «Сочи ».

Игрок команды «Зенит » при ударе от ворот расположился на линии штрафной площади, которая является частью штрафной площади, тем самым нарушил процедуру удара от ворот.

Второй ассистент располагался на линии штрафной площади и должен был самостоятельно определить нарушение правил», – написал бывший арбитр Федотов.