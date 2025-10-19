Экс-судья Федотов об отмене гола «Зенита»: «Кассьерра нарушил процедуру удара от ворот. Правильное решение ВАР и Буланова»
Игорь Федотов объяснил отмену гола «Зенита» в матче с «Сочи».
«Сочи» принимает «Зенит» (0:1, перерыв) в 12-м туре Мир РПЛ.
В середине первого тайма форвард гостей Матео Кассьерра забил после ошибки хозяев, потерявших мяч у своих ворот. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как Кассьерра раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.
«Правильное решение принимает ВАР в лице Буланова и отменяет гол в ворота команды «Сочи».
Игрок команды «Зенит» при ударе от ворот расположился на линии штрафной площади, которая является частью штрафной площади, тем самым нарушил процедуру удара от ворот.
Второй ассистент располагался на линии штрафной площади и должен был самостоятельно определить нарушение правил», – написал бывший арбитр Федотов.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?4246 голосов
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости