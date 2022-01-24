Призер чемпионата мира по биатлону Бауэр отказался ехать на Олимпиаду в Пекин из-за обязательной вакцинации

Словенский биатлонист Клемен Бауэр не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине из-за обязательной вакцинации против ковида в национальной команде.

«Жизнь состоит из решений. Некоторые легче, некоторые сложнее. Но это решение наверняка стало для меня одним из самых трудных. Нелегко принять его с учетом, что оно мешает заниматься любимым делом, которое сопутствует мне на протяжении более чем половины жизни.

Как спортсмен, который долгое время на топ-уровне, я с особым вниманием отношусь к своему телу и здоровью. И я никогда не принимаю то, что дается мне якобы как само собой разумеющееся», – написал 36-летний биатлонист в инстаграме.

«Я ни в коем случае не готов к необоснованному вмешательству в свой организм, когда речь идет о недостаточно протестированных средствах», – добавил Бауэр.

Бауэр – серебряный призер ЧМ-2012 в смешанной эстафете. Его лучшим результатом на Олимпийских играх было 4-е место в спринте Ванкувера-2010.