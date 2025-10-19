«Зенит» получил право на пенальти в матче с «Сочи» – арендованный у петербуржцев Волков локтем прервал навес Луиса Энрике в штрафной
«Зенит» получил право на пенальти в матче с «Сочи».
«Зенит» играет в гостях с «Сочи» (2:0, второй тайм) в 12-м туре Мир РПЛ.
На 52-й минуте Луис Энрике навешивал от лицевой линии. Мяч попал в отставленный локоть защитника Сергея Волкова, арендованного южанами у «Зенита».
Арбитр Егор Егоров назначил пенальти, ВАР подтвердил его решение. Густаво Мантуан на 54-й нанес точный удар с точки.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
